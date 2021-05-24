Таганрог, Ростовская область, , 14:28 — REGNUM Состояние одного из пострадавших во время аварийных работ на коллекторе в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района остаётся тяжёлым. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 24 мая

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«В реанимации остаётся один человек. Остальные проходят лечение в терапевтическом отделении», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что директор муниципального унитарного предприятия «Управление «Водоканал» Таганрога назвал гибель 11 человек на коллекторе несчастным случаем.

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