Неклиновский район, Ростовская область, , 18:25 — REGNUM В Ростовской области 22 мая объявят днём траура по погибшим коммунальщикам в посёлке Дмитриадовка. Соответствующее решение принял донской губернатор Василий Голубев.

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Указ будет подписан утром 22 мая, пишет телеграм-канал DonMash. Решение принято после посещения больницы в Таганроге, куда госпитализированы пострадавшие.

ИА REGNUM сообщало, что в результате выброса метана на очистных сооружениях в Неклиновском районе погибли десять человек, восемь пострадали. Возбуждено уголовное дело.