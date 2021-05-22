Таганрог, Ростовская область, 22 мая 2021, 09:30 — REGNUM В Ростовской области скончался ещё один сотрудник таганрогского управления водоканала. Владимир П. был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи с отравлением метаном.
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Число погибших рабочих на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района достигло 11, пишет телеграм-канал Don Mash.
ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области 22 мая объявлен день траура. В результате выброса метана при ремонте коллектора 21 мая погибли десять человек. Восемь сотрудников водоканала были госпитализированы, из них двое находились в крайне тяжёлом состоянии.
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