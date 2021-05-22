Таганрог, Ростовская область, , 09:30 — REGNUM В Ростовской области скончался ещё один сотрудник таганрогского управления водоканала. Владимир П. был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи с отравлением метаном.

Следите за развитием событий в трансляции: «Гибель рабочих при ремонте коллектора в Ростовской области — все новости»

Число погибших рабочих на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района достигло 11, пишет телеграм-канал Don Mash.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области 22 мая объявлен день траура. В результате выброса метана при ремонте коллектора 21 мая погибли десять человек. Восемь сотрудников водоканала были госпитализированы, из них двое находились в крайне тяжёлом состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области проведут инструктажи на коммунальных объектах