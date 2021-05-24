Ростов-на-Дону, , 16:05 — REGNUM В Ростовской области на коммунальных объектах начались комплексные учения, в рамках которых будут отработаны вопросы соблюдения техники безопасности во время аварийных работ. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 мая.

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«На предприятиях региона, осуществляющих теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, с 24 по 27 мая проведут комплексные тренировки персонала с отработкой вопросов соблюдения техники безопасности при ремонтных работах», — уточнили власти.

ИА REGNUM сообщало, что во время ремонтных работ на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка погибли десять человек, ещё один пострадавший скончался в лечебном учреждении спустя несколько часов. Семеро сотрудников водоканала остаются на лечении в больнице, один из них — в реанимации.