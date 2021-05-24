Неклиновский район, Ростовская область, , 13:37 — REGNUM Директор муниципального унитарного предприятия «Управление «Водоканал» Таганрога Ростовской области Евгений Плетменцев назвал гибель 11 человек на коллекторе в Дмитриадовке несчастным случаем.

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«Я считаю, что это был несчастный случай в процессе замены задвижки на станции, которая абсолютно безопасна и не предполагает нахождение там газа», — цитирует его ТАСС.

Руководитель предприятия также сообщил, что проект работ был одобрен экспертизой. Источник выброса метана ищет следствие.

ИА REGNUM сообщало, что в Неклиновском районе утром 21 мая погибли десять сотрудников таганрогского водоканала. Рабочие проводили ремонт канализационного коллектора. Ещё один пострадавший скончался в больнице в ночь на 22 мая. Семеро находятся на лечении в БСМП Таганрога.

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