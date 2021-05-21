Таганрог, Ростовская область, , 18:52 — REGNUM Двое рабочих, пострадавших во время работ на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Ростовской области, находятся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Скорая помощь на месте трагедии в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района 61.mchs.gov.ru

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В больнице скорой медицинской помощи Таганрога глава региона провёл совещание, на котором заслушал доклады медиков. Пятеро пострадавших находятся в реанимации, двое — в крайне тяжёлом состоянии.

ИА REGNUM сообщало, что поисковые работы на месте происшествия в Неклиновском районе завершены. 22 мая будет объявлено днём траура по погибшим. В результате выброса метана погибли десять сотрудников водоканала.