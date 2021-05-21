Таганрог, Ростовская область, , 20:38 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев навестил пострадавших во время ремонта коллектора рабочих и пожелал им скорейшего выздоровления, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ростовский губернатор навестил пострадавших Donland.ru

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Лечение в больнице скорой медицинской помощи Таганрога получают восемь коммунальщиков, которые принимали участие в ремонте коллектора в посёлке Дмитриадовка. Опасения вызывает состояние двоих пострадавших.

Ростовский губернатор распорядился оказать всестороннюю помощь семьям погибших. Финансовую поддержку получат и те, кто чудом остался жив.

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