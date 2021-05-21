Неклиновский район, Ростовская область, , 17:10 — REGNUM Дело о гибели работников таганрогского водоканала передадут в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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«Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в главное следственное управление центрального аппарата ведомства. Следствию поручено принять исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, приведших к трагедии», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что после выброса метана в канализационном колодце погибли десять человек. Восемь рабочих пострадали и были госпитализированы. На месте продолжают работать следователи, спасатели, сотрудники прокуратуры.

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