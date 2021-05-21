Неклиновский район, Ростовская область, , 18:36 — REGNUM В Неклиновском районе Ростовской области спасители завершили поисковые работы на месте гибели сотрудников водоканала. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 21 мая.

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«В 18:00 поисковые работы завершены. Восемь человек госпитализированы, десять — погибли», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что 22 мая в Ростовской области объявят днём траура по погибшим.