Таганрог, Ростовская область, , 11:04 — REGNUM Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий выразил соболезнования после трагедии на коллекторе в посёлке Дмитриадовка.

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«22 мая объявлен днём траура по погибшим работникам «Водоканала» на очистных сооружениях в Дмитриадовке. Вместе с Таганрогом и Неклиновским районом скорбит вся Ростовская область», — написал градоначальник на своей странице в Facebook.

Напомним, что в результате выброса метана на месте происшествия погибли десять человек, ещё один пострадавший скончался в больнице скорой медицинской помощи Таганрога. Семь человек остаются в лечебном учреждении.

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