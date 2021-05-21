Неклиновский район, Ростовская область, , 20:28 — REGNUM По 1 млн рублей получат семьи погибших при ремонте коллектора в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Kremlin.ru

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"Мы, конечно, окажем помощь семьям погибших и пострадавшим. По миллиону рублей получат родные десяти погибших рабочих, по четыреста тысяч — те, кто находится в тяжёлом состоянии, будет оказана помощь и тем, кто получил ущерб для здоровья средней тяжести. Хочу выразить глубокие соболезнования семьям всех погибших, им будет оказана помощь в организации похорон», — сказал глава региона.

Напомним, что в ходе устранения коммунальной аварии в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района произошёл выброс метана. В результате десять человек погибли, восемь были госпитализированы.

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