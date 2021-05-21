Ростов-на-Дону, , 20:15 — REGNUM В Ростовской области 22 мая приспустят флаги в память о погибших в коллекторе рабочих, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

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«В cвязи с трагической гибелью людей 21 мая в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, объявить 22 мая 2021 года днём траура в Ростовской области», — говорится в указе главы региона Василия Голубева.

В этот день на Дону приспустят флаги. Всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

ИА REGNUM сообщало, что утром 21 мая в ходе ремонтных работ на очистных сооружениях погибли десять человек. Восемь сотрудников аварийной бригады госпитализированы, состояние двоих из них врачи оценивают как крайне тяжёлое.

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