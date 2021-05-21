Ростов-на-Дону, , 20:21 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за траура по погибшим сотрудникам водоканала, объявленного 22 мая, перенесли последние звонки. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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«Все мероприятия, запланированные на этот день, отменены. Последние звонки в школах города пройдут 23 мая. Приношу искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Тем, кто пострадал, желаю скорейшего выздоровления», — написал градоначальник в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что утром 21 мая в ходе ремонтных работ в коллектореиз-за выброса метана погибли десять человек. Восемь сотрудников аварийной бригады госпитализированы.

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