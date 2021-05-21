Ростов-на-Дону, , 22:28 — REGNUM Инструктажи по охране труда при проведении ремонтных работ на коммунальных объектах проведут в Ростовской области после трагедии в посёлке Дмитриадовка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

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«Оперативные службы в срочном порядке проводят в Неклиновском районе работы по ликвидации последствий ЧП на очистных сооружениях. Как мне доложили, проблем с обеспечением Таганрога водой нет. В течение 10−12 часов работы будут завершены», — сказал глава региона в ходе экстренного совещания.

В ближайшее время на коммунальных объектах пройдут комплексные тренировки персонала с отработкой вопросов соблюдения мер безопасности при ремонтных работах.

ИА REGNUM сообщало, что при ремонте коллектора на очистных сооружения в Неклиновском районе погибли десять человек. Восемь сотрудников таганрогского водоканала госпитализированы.

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