Президент России Владимир Путин 20 мая провёл заседание оргкомитета «Победа». Объявлены результаты рассмотрения заявок на присвоение звания «Город трудовой доблести». Докладчиками стали президент РАН Александр Сергеев и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Министр обороны Сергей Шойгу обнародовал информацию о ходе реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества», принятой в 2019 году. В частности, речь шла о сохранении, обустройстве и реконструкции военно-мемориальных объектов на территории России и зарубежных государств. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Президент РФ Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

14:25 20.05.2021 Президент России начал трансляцию, он напомнил, что оргкомитет «Победа» был создан в 2018 году.

14:26 20.05.2021 Скоро мы будем вспоминать и другую дату — 22 июня — страшный, трагический день, когда фашисты вероломно вторглись на территорию нашей страны — Путин.

14:27 20.05.2021 Причина понятна: попытки сдержать развития нашей страны, как бы она ни называлась — Путин.

14:27 20.05.2021 Великое поколение победителей, к сожалению, уходит — Путин

14:27 20.05.2021 Мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, пересмотреть историю — Путин.

14:29 20.05.2021 Мы будем делать всё, чтобы обеспечить преемственность исторической памяти — Путин.

14:29 20.05.2021 При всей массовости юбилейных мероприятий, приоритет должен быть отдан системной работе — Путин.

14:30 20.05.2021 Просветительские программы должны быть шире представлены в наших школах и вузах — Путин.

14:31 20.05.2021 43 866 воинских захоронений находится в ведении Минобороны.

14:32 20.05.2021 Путин напомнил, как за рубежом над могилами советских солдат издеваются, оскверняют.

14:33 20.05.2021 Путин напомнил о тех, кто начинает превозносить тех, кто убивал наших дедов и прадедов.

14:33 20.05.2021 Путин заявил о необходимости поддержать инициативу, направленную на восстановление исторической памяти.

14:35 20.05.2021 Путин предложил начать с увековечения подвигов тружеников тыла. Речь идёт о городах, удостоенных звания «Город трудовой доблести».

14:36 20.05.2021 Перечислены города, которые, по мнению комиссии, достойны присвоения почётного звания.

14:36 20.05.2021 Более 8 миллионов подписей было собрано за время голосования за города. Были подняты тысячи документов из архивов.

14:37 20.05.2021 Попытки сдерживать Россию предпринимались во все времена. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа». Читайте подробнее: Путин: курс на сдерживание России не зависит от эпохи и политического строя

14:38 20.05.2021 Выступает президент РАН Александр Сергеев.

14:38 20.05.2021 Президент РАН Александр Сергеев. kremlin.ru.

14:39 20.05.2021 В 2021 году в РАН поступила 41 заявка, из них положительное заключение получили 30 городов.

14:41 20.05.2021 В год науки и технологий хотелось бы, чтобы при рассмотрении заявки был учтён и вклад учёных, которые разрабатывали новые образцы вооружения.

14:41 20.05.2021 Барнаул, Киров и Красноярск по объективным показателям занимают первые строчки рейтинга.

14:41 20.05.2021 Барнаул в годы войны занимал лидирующие места в производстве патронов. Там был выпущен каждый второй патрон.

14:42 20.05.2021 Киров был центром производства миномётов и авиационных бомб.

14:42 20.05.2021 Киров славен своей кирзой, из которой шили сапоги для солдат.

14:42 20.05.2021 Красноярский край построил много поездов.

14:43 20.05.2021 Нечистоплотные политики периодически пытаются атаковать Россию, пытаясь дискредитировать фундаментальные ценности российского народа. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа». Об этом: Путин: Россия не оставит пересмотр истории без достойного ответа

14:43 20.05.2021 Предприятия Пензы за годы Великой Отечественной войны трижды были отмечены орденами.

14:44 20.05.2021 Коломна, Комсомольск-на-Амуре и Рыбинск также внесли значительный вклад в нашу победу.

14:45 20.05.2021 Также в числе достойных были упомянуты Чебоксары и Магадан.

14:46 20.05.2021 Внимание к ветеранам должно быть постоянным и не зависеть от проведения праздников. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа». Об этом: Путин: внимание к ветеранам не должно зависеть от даты

14:46 20.05.2021 Тюмень и Северодвинск.

14:47 20.05.2021 Предложено присвоить звание 12 городам.

14:47 20.05.2021 Шойгу говорит о сохранности военных мемориальных объектов.

14:49 20.05.2021 На территории России зарегистрировано 1593 поисковых отряда, в которых работает 48 тысяч человек.

14:50 20.05.2021 43 866 воинских захранений находится в России, порядка 8 000 000 — ингумированы.

14:52 20.05.2021 Из 4 миллионов советских воинов, найденных не на территории России, опознаны только 150 861.

14:56 20.05.2021 В ряде стран память о Великой Отечественной войне пытаются стереть с помощью пропаганды, которая доходит в том числе и до России. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа». Читайте также: Путин рассказал, как антироссийская пропаганда влияет на молодое поколение

14:57 20.05.2021 Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

14:58 20.05.2021 Европа пытается исказить память о Великой Отечественной войне. Дома и в школе детям рассказывает неправду.

14:58 20.05.2021 В Польше придумали концепцию по декоммунизации памятников.

14:59 20.05.2021 На Украине демонтировали памятник генералиссимусу Суворову.

14:59 20.05.2021 Извращенный вариант борьбы с собственным прошлым выбрала Украина.

15:05 20.05.2021 «Как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы ограничить ее развития», — отметил Владимир Путин, говоря об отношении Запада к России. Даже после разрушения Советского Союза, «Россия для кого-то слишком велика».

15:07 20.05.2021 Звучат разговоры о том, что Россия якобы «несправедливо» владеет Сибирью, с ее богатствами, сказал Владимир Путин. Гарантией того, что никто не посмеет напасть на Россию, являются ее вооруженные силы.

15:09 20.05.2021 Российский военный бюджет составляет всего 2,7% от ВВП. Это один из самых низких показателей при сравнении с другими развитыми странами. Ни о какой милитаризации России речи не идет. При этом российские Вооруженные силы имеют всё необходимое для поддержания на высоком уровне обороноспособности страны, сказал Владимир Путин.

15:11 20.05.2021 Россия поддерживает высокую боеготовность Вооруженных сил за счет принципиально новых видов оружия, за счет рачительного отношения к тем средствам, которые выделяются на оборону, подчеркнул Владимир Путин.

15:11 20.05.2021 «Многим из наших оппонентов такая страна как Россия просто не нужна. Но она нужна нам, нашим людям, и мы будем делать всё, чтобы усилить ее обороноспособность», — заявил Владимир Путин.

15:12 20.05.2021 Президент России поблагодарил поисковиков, вносящих большой вклад в сохранение исторической памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне.

15:14 20.05.2021 «Все нас хотят укусить, или чего-то от нас откусить. Но те, кто собирается это сделать, должны знать — зубы выбьем так, чтобы они не могли кусаться», — подчеркнул президент России Владимир Путин.

15:17 20.05.2021 Геополитические противники России при любых условиях найдут повод для попыток ограничить её развитие. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа». Читайте также: Россия всегда будет для кого-то слишком велика — Путин

15:19 20.05.2021 В 2020 году на национальную оборону в России выделяется 3 трлн 116 млрд рублей. «Если посчитать по действующему курсу, это будет где-то 42 млрд долларов. У США расходы зашкаливают уже за 770 млрд долларов. Россия в десятке (стран по объему расходов на оборону), но где-то на последних строчках десятки. Впереди не только США, но и Китай, Индия, Саудовская Аравия, все ведущие европейские страны — ФРГ, Франция, Великобритания. Даже такие страны как Япония, и то чуть больше тратят на оборону, чем Россия», — сказал Владимир Путин.

15:21 20.05.2021 «У нас милитаризации экономики нет и в помине», — подчеркнул Владимир Путин. Он отметил, что объем военных расходов бюджета РФ ниже, чем у многих европейских и азиатских стран.

15:23 20.05.2021 «Нам удаётся поддерживать наши Вооруженные силы на должном уровне, не милитаризируя бюджет. Мы будем действовать так и дальше», — сказал президент России.

15:26 20.05.2021 «Чего бы мы ни сделали, как бы мы ни стремились удовлетворить аппетиты тех, кто пытается нас сдерживать, всё равно «сдерживание России» будет продолжено, потому что многим из наших оппонентов такая страна как Россия просто не нужна. Но она нужна нам с вами», — подчеркнул Владимир Путин.

15:28 20.05.2021 На Западе до сих пор периодически предлагают отделить от России части её территории, которые якобы «незаслуженно» входят в её состав. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа». Об этом: «Зубы выбьем так, чтобы не могли кусаться» — Путин об идее раздела России

15:28 20.05.2021 «Мы должны делать всё, чтобы сохранить память о тех, кто отстоял нашу Родину», — отметил президент РФ, добавив, что эта работа, которую ведут поисковики, активисты военно-патриотических организаций, является «крайне важной». В том числе и для укрепления обороноспособности страны.

15:32 20.05.2021 Россия выделяет ресурсы на военную сферу сравнительно скромные на фоне других крупных государств мира. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа». Читайте подробнее: Путин: Россия не идёт по пути милитаризации своей экономики

15:40 20.05.2021 Российские военные расходы достаточно скромны по международным меркам. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа». Подробности в материале: Путин: относительные военные расходы России снижаются и продолжат снижаться

15:52 20.05.2021 Несмотря на сравнительно небольшие военные расходы, России удалось достичь большой отдачи от них на фоне многих других передовых стран. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа». Об этом: Путин раскрыл секрет высокой эффективности расходов на оборону в России

15:57 20.05.2021 Утолить аппетиты оппонентов России никогда не получится. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа». Об этом: Путин: некоторым государствам мира Россия как страна просто не нужна

15:59 20.05.2021 Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». kremlin.ru

16:05 20.05.2021 Почётное звание «Город трудовой доблести» будет присвоено Красноярску. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края. Об этом: Красноярску присвоят звание «Город трудовой доблести»

16:40 20.05.2021 Каменск-Уральский Свердловской области удостоится высокого звания «Город трудовой доблести». Президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» поддержал соответствующую инициативу губернатора региона Евгения Куйвашева. Подробности в материале: Каменск-Уральский получит звание «Город трудовой доблести»

16:49 20.05.2021 Россия обладает самыми современными средствами ядерного сдерживания среди всех государств «ядерного клуба», заявил 20 мая президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». Читайте также: Россия имеет самое современное ядерное оружие в мире — Путин

16:50 20.05.2021 Северодвинск вошел в число городов, которым сегодня, 20 мая, на заседании организационного комитета «Победа» было присвоено звание «Город трудовой доблести». За прямой трансляцией следили ветераны города, губернатор Александр Цыбульский и мэр Игорь Скубенко. Известие о присвоении городу почетного звания встретили бурными аплодисментами. Читайте также: Северодвинску присвоено звание «Город трудовой доблести»

16:52 20.05.2021 Президент России Владимир Путин одобрил предложение о присвоении 11 российским городам звания Города трудовой доблести. Об этом глава государства заявил 20 мая на заседании Российского оргкомитета «Победа». Читайте также: Путин поддержал присвоение 11 городам звания Города трудовой доблести

16:54 20.05.2021 На заседании оргкомитета «Победа» президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о присвоении Рыбинску звания «Город трудовой доблести». Читайте также: Рыбинску присвоят звание «Город трудовой доблести»

17:12 20.05.2021 Под председательством президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции состоялось 43-е заседание Российского организационного комитета «Победа». Видеозапись: официальный сайт президента РФ. [[[video-0]]]

17:48 20.05.2021 На заседании Российского организационного комитета «Победа» президент Владимир Путин обратил особое внимание на необходимость соблюдения всех мер безопасности участниками поисковых отрядов, разыскивающих останки павших воинов Великой Отечественной войны. «Подчас эта работа связана с опасностью. Надеюсь, меры безопасности будут полностью соблюдаться», — сказал президент, обращаясь к представителям поискового движения России.

17:50 20.05.2021 На днях начинающих поисковиков Санкт-Петербурга обучили технике безопасности при работе со взрывоопасными предметами. «Нельзя предпринимать никаких самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами. Они могут оказаться взрывными устройствами. Это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. Необходимо помнить, что наша безопасность в наших руках», — объяснил молодым активистам руководитель поискового отряда «Сестрорецкий рубеж» Олег Бушко. Он рассказал участникам встречи о классификации, типах и характеристиках взрывоопасных предметов и устройств, продемонстрировал макеты предметов времен Великой Отечественной войны: стеклянную ампулу с фосфором, гранаты, советскую противотанковую мину нажимного действия ТМ-35 и другие.

18:44 20.05.2021 Заседание Российского организационного комитета «Победа». Фото: kremlin.ru

22:40 20.05.2021 Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 12 городам России. Документ опубликован в четверг на сайте Кремля. Таким образом президент расширил предложенный список из 11 городов, добавив столицу Чувашии — Чебоксары. Читайте также: Звание «Город трудовой доблести» присвоено еще 12 городам России

22:50 20.05.2021 Напомним, страницы строительства Сурского и Казанского рубежей в Чувашии занимают особое место в трудовом подвиге Чебоксар в период Великой Отечественной войны. Проект ИА REGNUM «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии», который ведётся журналистами на протяжении шести лет, стал отправной точкой для властей региона отметить 80-летие начала войны и строительства оборонительного рубежа ‑ и посвятить весь 2021 год данной теме.

05:10 Ещё два города Уральского Федерального округа официально стали городами трудовой доблести. Указ подписал президент России Владимир Путин. Среди них Тюмень, а также Каменск-Уральский Свердловской области. Таким образом, число городов с таким почётным званием достигло шести. Ранее его получили Челябинск, Магнитогорск, Екатеринбург и Нижний Тагил. Об этом: Тюмень и Каменск-Уральский стали «Городами трудовой доблести»

07:51 Мемориал Победы в Красноярске. (сс) Vyacheslav Bukharov

08:43 Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что Красноярск в полной мере достоин носить звание «Город трудовой доблести». «В годы войны в глубоком тылу здесь был создан мощный центр оборонной промышленности. На фронт работали десятки предприятий, которые определили развитие краевой столицы на десятилетия вперёд. Среди них «Красмаш», завод цветных металлов, радиотехнический, цементный заводы, ТЭЦ-1. Именно в те суровые годы рождался современный Красноярск — индустриальный город с уникальным техническим, интеллектуальным и человеческим потенциалом», — подчеркнул Усс в своём Instagram.

09:19 Правительство Свердловской области приняло постановление о будущем присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» Ирбиту, Первоуральску и Серову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона. Данное постановление — часть заявки, которую позже рассмотрит профильный федеральный оргкомитет. Окончательное решение по вопросу присвоения звания примет президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Ещё три свердловских города выдвинут на звание «Город трудовой доблести»

09:38 Напомним, годом ранее Барнаул не получил звания «Город трудовой доблести», хотя жители Алтайского края собрали более 300 тысяч голосов в поддержку. Дело в том, что алтайские единороссы решили «продвигать» не только Барнаул, но и Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. К большому расстройству ветеранов и горожан ни один из названных городов в итоге не оценили должным образом. Читайте также: Алтайский спикер: «Мы добьёмся звания «Город трудовой доблести» Об этом: Барнаул со второй попытки удостоен звания «Город трудовой доблести»

10:08 Мэр Сергей Ерёмин назвал присвоение Красноярску почётного звания «Город трудовой доблести» общей победой всех красноярцев. «Я от всей души благодарю каждого, кто посчитал нравственным долгом отдать свой голос в поддержку этого решения. И, конечно, спасибо ветеранским организациям, трудовым коллективам наших предприятий, волонтёрам. Я по-настоящему горжусь тем, что мы вместе добились этого решения, и искренне считаю, это наша с вами маленькая победа во славу всего военного поколения», — отметил градоначальник. Читайте также: Война: Красноярский край 1941−1945 гг

10:15 В честь присвоения Красноярску почётного звания «Город трудовой доблести» в столице Красноярского края запустят праздничный салют. Он будет произведён 21 мая в 22:30 по местному времени с площадки на острове Татышев.

10:22 Желающие «откусить» Сибирь или другие регионы от России останутся без зубов, заявил президент Владимир Путин на 43-м заседании Российского оргкомитета «Победа» 20 мая. Слова главы государства приводит пресс-служба Кремля. «Все нас хотят где-то укусить или что-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться», — подчеркнул Путин и пояснил, что говорит о потенциале российских Вооружённых сил. Читайте также: Путин пообещал «выбить зубы» за Сибирь

10:36 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассчитывает, что статус «Город трудовой доблести», который уже присвоен Барнаулу, получат и другие территории региона. Об этом он сообщил в своем приветствии жителям столицы региона по случаю подписания президентом России Владимиром Путиным соответствующего указа. «Город трудовой доблести» — это наша гордость, это дань подвигу алтайского тыла! Депутаты и активисты партии «Единая Россия» организовали масштабную работу, в рамках которой было собрано более 190 тысяч подписей в поддержку Барнаула. Спасибо всем, кто поддерживал эту инициативу. Будем добиваться, чтобы статус «Город трудовой доблести» получили и другие города Алтайского края», — подчеркнул алтайский губернатор. Читайте также: Алтай вновь будет добиваться статуса «Город трудовой доблести»

10:54 Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк не сомневается, что город достоин звания «Город трудовой доблести». В связи с новым статусом столицы Алтайского края градоначальник поздравил барнаульцев. В его поздравительном обращении, опубликованном 21 мая на сайте городской мэрии, в частности, сказано: «Поздравляю всех с этим событием! В годы Великой Отечественной войны Барнаул являлся одним из важнейших тыловых центров страны. Его жители внесли огромный вклад в Победу, обеспечив работу эвакуированных предприятий и бесперебойное снабжение фронта. Общественной комиссией была проведена огромная подготовительная работа, собран весомый пакет документов, подтверждающих исторические факты. Я благодарю барнаульцев, которые проявили высокую активность, отдав свои голоса в поддержку этой инициативы». Об этом: Барнаульцев поздравили с получением статуса «Город трудовой доблести»

11:01 По словам спикера барнаульских партийцев Юрия Еремеева, следующий шаг — определение места, где будет установлена стела с изображением герба города и текстом указа президента РФ о присвоении звания. Это одно из обязательных условий, прописанных в федеральном законе для городов, получивших такое звание. Возле стелы в Праздник Весны и Труда, День Победы и День города будут проводиться публичные мероприятия и даны залпы праздничных салютов. Напомним, как пояснил в входе заседания оргкомитета «Победа» президент РАН Александр Сергеев, из всех городов, претендовавших на получение в 2021 году почётного звания, Барнаул, Киров и Красноярск по объективным показателям занимают первые три строки рейтинга. Он также рассказал президенту России Владимиру Путину, что на предприятиях города был выпущен каждый второй патрон и дизель-мотор для каждого пятого танка Т-34. Читайте подробнее: Барнаул выберет место для стелы «Город трудовой доблести»

11:29 Мэр Красноярска Сергей Ерёмин admkrsk.ru