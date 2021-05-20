Ново-Огарево, Московская область, , 15:17 — REGNUM Геополитические противники России при любых условиях найдут повод для попыток ограничить её развитие. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

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"Во все времена происходит одно и то же. Как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить её развитие», — заявил Путин.

«Как сказал один из наших императоров, нашей огромности боятся все. Даже после прекращения существования Советского Союза, а это ничто иное, как историческая Россия, только называлась по-другому и идеологическое содержание государства, конечно, было другим… даже после того как одна треть потенциала была утрачена, всё равно для кого-то Россия слишком велика», — указал он.