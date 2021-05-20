Северодвинск, Архангельская область, , 16:41 — REGNUM Северодвинск вошел в число городов, которым сегодня, 20 мая, на заседании организационного комитета «Победа» было присвоено звание «Город трудовой доблести». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Архангельской области, за прямой трансляцией оргкомитета следили ветераны города, губернатор Александр Цыбульский и мэр Игорь Скубенко. Известие о присвоении городу почетного звания встретили бурными аплодисментами.

«Поздравляю северодвинцев и всех жителей Архангельской области. Спасибо большое. Благодаря вашей инициативе историческая справедливость восторжествовала. Кораблестроители и судоремонтники Молотовска в годы Великой Отечественной войны внесли огромный вклад в общую Победу. Сегодня их заслуги подтверждены высоким званием, закреплены подписью Президента России», — заявил Александр Цыбульский.

Напомним, что 1 марта 2020года президент России подписал федеральный закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». Общественность Северодвинска решением вопроса о присвоении звания городу корабелов занялась еще два года назад. Инициативу поддержали более ста тысяч жителей региона.