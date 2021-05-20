Москва, , 16:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин одобрил предложение о присвоении 11 российским городам звания Города трудовой доблести.

Об этом глава государства заявил 20 мая на заседании Российского оргкомитета «Победа».

Путин поблагодарил инициаторов этого предложения и порекомендовал продолжить обсуждение этого вопроса с общественными организациями и с людьми в регионах.

«Займемся тем, чтобы реализовывать предложенную сегодня повестку дня. Это касается и присвоения почетных званий, это касается работы, связанной с заботой о ветеранах, это касается увековечивания памятников и наших мемориалов. Это работа, безусловно, будет продолжена», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент речь идет о 11 городах — претендентах на звание «Город трудовой доблести». Это Барнаул, Красноярск, Северодвинск, Киров, Коломна, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Пенза, Каменск-Уральск и Комсомольск-на-Амуре.

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