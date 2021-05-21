Барнаул, , 09:38 — REGNUM По итогам заседания оргкомитета «Победа», состоявшегося накануне, 20 мая, российский президент Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» 12 российским городам, в том числе ‑ и Барнаулу. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

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Как пояснил в входе заседания оргкомитета президент РАН Александр Сергеев, из всех городов, претендовавших на получение в 2021 году почётного звания, Барнаул, Киров и Красноярск по объективным показателям занимают первые три строки рейтинга.

«Эти города — многопрофильные центры производства вооружений. По пять орденов имеют предприятия Барнаула и Кирова. Барнаул в годы войны занимал лидирующее место в производстве патронов. На предприятиях города был выпущен каждый второй патрон и выпущен дизель-мотор для каждого пятого танка Т-34», — пояснил Александр Сергеев.

Напомним, гором ранее Барнаул не получил звания, хотя жители Алтайского края собрали более 300 тысяч голосов в поддержку. Дело в том, что алтайские единороссы решили «продвигать» к званию «Город трудовой доблести» не только Барнаул, но и Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. К большому расстройству ветеранов и горожан, ни один из названных городов в итоге не оценили должным образом.

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Как сообщало ИА REGNUM, благодаря развитой транспортной системе, как водной, так и железнодорожной, шоссейно-грунтовой Алтайский край был удобным местом для размещения эвакуированных предприятий. Всего за годы войны Алтай принял более 100 эвакуированных предприятий из западных районов страны, в том числе 24 завода общесоюзного значения.

В их числе Барнаульский и Бийский котельные заводы. Их котлы обеспечивали теплом и энергией многие заводы Сибири и Урала и таким образом создали возможность производства необходимой продукции для фронта.

Важнейшее значение для обеспечения победы над врагом имела работа Барнаульского завода «Трансмаш», где было произведено более четверти всех танковых моторов, Станкостроительного завода, где производились патроны разных калибров, Барнаульского радиозавода, Барнаульского завода механических прессов, Рубцовского тракторного завода, где за годы войны было произведено более тысячи тракторов, необходимых для армии, промышленности, сельского хозяйства.

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