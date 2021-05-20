Ново-Огарево, Московская область, , 14:56 — REGNUM В ряде стран память о Великой Отечественной войне пытаются стереть с помощью пропаганды, которая доходит в том числе и до России. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин проводит заседание оргкомитета «Победа» — трансляция»

"Эту память в некоторых странах, к сожалению, пытаются варварски стереть, надругаться над могилами, над памятью павших. Оскверняют, сносят мемориалы. Не всегда им удаётся это сделать, не всегда. Нередко на защиту памятников встают сами местные жители. Но долгие годы агрессивной антироссийской пропаганды, распространения откровенной лжи в таких странах, где это происходит, не могли пройти бесследно», — заявил Путин.

«Этот вирус беспамятства поражает, делает своей жертвой прежде всего, конечно, молодых людей. К сожалению, и у нас тоже промывают мозги молодым людям так, что они часто забывают о том героическом подвиге, который был совершен их предками. Близкими, казалось бы, для них людьми. Более того, начинают поклоняться тем, кто убивал их дедов и прадедов», — продолжил он.

По его словам, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы такая ситуация развивалась.

«Повторю, нам нужна системная и кропотливая работа. И здесь многое зависит от российских дипломатический миссий за рубежом», — указал президент.

В настоящее время на учёте Минобороны находится 43 тыс. 866 воинских захоронений той поры. Более 12 тыс. из них находится из них на территории 56 иностранных государств. В них покоится свыше 4 млн 150 тыс. воинов — почти столько же, как и на территории России, указал президент.