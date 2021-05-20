Ново-Огарево, Московская область, , 15:57 — REGNUM Утолить аппетиты оппонентов России никогда не получится. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

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"Чего бы мы ни сделали, как бы мы ни стремились утолить аппетиты тех, кто пытается нас сдерживать, всё равно сдерживание будет продолжено, потому что многим из наших оппонентов, так их назовём, такая страна как Россия просто не нужна. Но она нужна нам с вами и нужна нашим людям, гражданам Российской Федерации. И мы будем делать всё для того, чтобы не только сохранить, но и упрочить», — заявил Путин.