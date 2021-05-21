Барнаул, , 10:36 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассчитывает, что статус «Город трудовой доблести», который уже присвоен Барнаулу, получат и другие территории региона. Об этом он сообщил в своем приветствии жителям столицы региона по случаю подписания президентом России Владимиром Путиным соответствующего указа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин провёл заседание оргкомитета «Победа» — все новости»

«Город трудовой доблести» — это наша гордость, это дань подвигу алтайского тыла! Депутаты и активисты Партии «Единая Россия» организовали масштабную работу, в рамках которой было собрано более 190 тысяч подписей в поддержку Барнаула. Спасибо всем, кто поддерживал эту инициативу. Будем добиваться, чтобы статус «Город трудовой доблести» получили и другие города Алтайского края», — подчеркнул алтайский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Барнаул со второй попытки удостоен звания «Город трудовой доблести», хотя жители Алтайского края в 2020 году собрали более 300 тысяч голосов в поддержку. Дело в том, что алтайские единороссы решили «продвигать» к званию «Город трудовой доблести» не только Барнаул, но и Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. К большому расстройству ветеранов и горожан ни один из названных городов в итоге не оценили должным образом.

Читайте также: Барнаул со второй попытки удостоен звания «Город трудовой доблести»