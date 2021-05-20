Москва, , 16:14 — REGNUM Россия обладает самыми современными средствами ядерного сдерживания среди всех государств «ядерного клуба», заявил 20 мая президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

"Для многих это звучит странным, но у нас более чем всё в порядке. У нас самые современные из всех ядерных держав силы ядерного сдерживания. Вот можно твердо это утверждать», — сказал президент России.

Он напомнил, что только Россия на сегодняшний день обладает гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард».

"У нас появилось — ни у кого еще нет, а у нас есть — гиперзвуковое оружие, оно развивается», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, первый ракетный полк, вооруженный «Авангардами» заступил на боевое дежурство в декабре 2019 года.

Планирующий боевой блок «Авангард» развивает скорость порядка 27 Махов.

Кроме того, в апреле 2021 года Путин сообщил, что в 2022 году на дежурство заступит первый полк, вооруженный новыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат».

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