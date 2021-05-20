Каменск-Уральский, Свердловская область, , 16:40 — REGNUM Каменск-Уральский Свердловской области удостоится высокого звания «Город трудовой доблести». Президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» поддержал соответствующую инициативу губернатора региона Евгения Куйвашева.

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин проводит заседание оргкомитета «Победа» — трансляция»

С просьбой присвоить это звание ещё 11 городам к главе государства обратился секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Путин поддержал это намерение.

«Я знаю, что этот вопрос прорабатывается и с общественным организациями, и с людьми на местах, в регионах. Поэтому так и будем действовать дальше», — сказал президент Российской Федерации.

Отметим, в 1941—1945 годах Победа ковалась на 30 предприятиях Каменска-Уральского. Огромный вклад внесли коллективы Красногорской ТЭЦ и Уральского алюминиевого завода. В 1945 году они были удостоены орденов Ленина. Уральский алюминиевый завод и вовсе был единственным в Советском Союзе производителем алюминия, необходимого для создания танков, самолётов и автомобилей. Уральцы смогли успешно конкурировать с 20 алюминиевыми заводами Германии и ее сателлитов и превосходить их по качеству и количеству продукции. Всего в Каменске-Уральском выпустили 31 тыс. тонн алюминия.

За три месяца зимы 1941—1942 года также были построены цеха Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов и литейного завода. Начался выпуск продукции для нужд фронта. А на Синарском трубном заводе осенью 1941 года было создано восемь цехов. Там с нуля запустили новое производство и обеспечили половину всего объёма изготавливаемых в годы войны гильз и пружин для автоматического оружия.

Работники Красногорской ТЭЦ тоже проявили настоящие героизм и мужество. Невероятными усилиями в экстремальных условиях они смогли обеспечить предприятия необходимым количеством электроэнергии, потребление которой по сравнению с довоенным периодом выросло в семь раз.