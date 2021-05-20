Ново-Огарево, Московская область, , 15:28 — REGNUM На Западе до сих пор периодически предлагают отделить от России части её территории, которые якобы «незаслуженно» входят в её состав. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

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"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этому — развитие наших Вооруженных сил», — заявил Путин.

Он отметил, что различные политики периодически позволяют себе очень смелые высказывания на счёт того, что Россия с её населением занимает «незаслуженно» большую территорию.