Ново-Огарево, Московская область, , 15:52 — REGNUM Несмотря на сравнительно небольшие военные расходы, России удалось достичь большой отдачи от них на фоне многих других передовых стран. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

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"Для многих звучит это странно, но у нас всё в порядке. У нас самые современные из всех ядерных держав силы ядерного сдерживания. Можно твёрдо это утверждать: самые современные», — заявил Путин.

«У нас появился вообще новый вид стратегического оружия — межконтинентальной дальности планирующий блок «Авангард» сверхзвуковой, с гиперзвуковой скоростью. У нас появилось, а у нас гиперзвуковое оружие развивается. У нас есть новый авиационный комплекс, которому нет аналогов в мире, боевые надводные и подводные корабли самые современные, беспилотные аппараты», — указал он.

Он отметил, что этого удалось достичь за счёт «рачительного отношения к тем средствам, которые государство выделяет на оборону».

«За счёт сохранения и развития научных школ, подготовки инженерных кадров, за счёт концентрации административных и финансовых ресурсов на самых актуальных, значимых направлениях развития вооружённых сил», — подчеркнул президент.