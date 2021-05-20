Ново-Огарево, Московская область, , 15:32 — REGNUM Россия выделяет ресурсы на военную сферу сравнительно скромные на фоне других крупных государств мира. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

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"Мы не идём по пути милитаризации нашей экономики. У нас на национальную оборону выделяется 3 трлн 116 млрд рублей. Если посчитать по действующему курсу — сейчас 74 доллара, — это будет где-то 42 млрд долларов. Всего 42 млрд долларов», — заявил Путин.

«У Соединённых Штатов расходы зашкаливают уже за 770 млрд долларов. Если в абсолютных величинах, Россия где-то в десятке, причём на последних строчках в десятке. Впереди не только США, Китай, Индия, Саудовская Аравия, все ведущие европейские страны: ФРГ, Франция, Великобритания, — но даже такие страны, как Япония и то чуть больше, но тратят на национальную оборону больше, чем Россия. При этом, что у них по конституции вроде бы и армии нет», — указал он.