Барнаул, , 11:01 — REGNUM Известие о том, что Барнаул, по итогам заседания оргкомитета Победы, состоявшегося 20 мая, получил статус «Город трудовой доблести», прокомментировал секретарь Барнаульского отделения «Единой России», замглавы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев. Чиновник заявил, что ни на минуту не сомневался в том, что столица Алтайского края достойна такого звания. Его слова цитирует пресс-центр городской мэрии.

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«Мы рады, что именно краевая столица стала первым городом Алтайского края, который его удостоен. Мы ещё раз благодарим Барнаульский городской Совет ветеранов, члены которого вместе с активом Барнаульского местного отделения партии в начале прошлого года вышли с инициативой по увековечиванию труда барнаульцев.

Также мы благодарим наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны, среди которых и настоящий герой — Надежда Георгиевна Мордовцева. Именно она одной из первых поддержала нашу инициативу и высказывалась в поддержку увековечения труда земляков», — подчеркнул Еремеев.

По словам спикера барнаульских партийцев, следующий шаг — определение места, где будет установлена стела с изображением герба города и текстом указа Президента РФ о присвоении звания. Это одно из обязательных условий, прописанных в федеральном законе для городов, получивших такое звание. Возле стелы в Праздник Весны и Труда, День Победы и День города будут проводиться публичные мероприятия и даны залпы праздничных салютов.

Напомним, как пояснил в входе заседания оргкомитета «Победа» президент РАН Александр Сергеев, из всех городов, претендовавших на получение в 2021 году почётного звания, Барнаул, Киров и Красноярск по объективным показателям занимают первые три строки рейтинга. Он также рассказал президенту России Владимиру Путину, что на предприятиях города был выпущен каждый второй патрон и дизель-мотор для каждого пятого танка Т-34.

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