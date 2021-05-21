Москва, , 05:10 — REGNUM Ещё два города Уральского Федерального округа официально стали городами трудовой доблести. Указ подписал президент России Владимир Путин.

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Среди них Тюмень, а также Каменск-Уральский Свердловской области. Таким образом, число городов с таким почётным званием достигло шести. Ранее его получили Челябинск, Магнитогорск, Екатеринбург и Нижний Тагил.

Как сообщало ИА REGNUM, всего 20 мая звание было присвоено 12 городам. А в июле 2020 года его получили 20 городов России.

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