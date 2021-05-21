Екатеринбург, 21 мая 2021, 09:19 — REGNUM Правительство Свердловской области приняло постановление о будущем присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» Ирбиту, Первоуральску и Серову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.
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Данное постановление — часть заявки, которую позже рассмотрит профильный федеральный оргкомитет. Окончательное решение по вопросу присвоения звания примет президент России Владимир Путин.
Почётное звание «Город трудовой доблести» уже есть у Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Нижнего Тагила.
Как сообщало ИА REGNUM, указ о присвоении почётного звания Каменску-Уральску президент подписал 20 мая 2021 года.
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