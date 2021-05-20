Ново-Огарево, Московская область, , 15:40 — REGNUM Российские военные расходы достаточно скромны по международным меркам. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

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"В прошлом году у нас была цифра 3,1% от ВВП, в Штатах, кстати говоря, 3,3−3,4%. В странах НАТО — везде 2%, не везде, но стремятся к тому, чтобы было 2%. Ну, а такие страны, как, скажем, Саудовская Аравия — у них 8,4%. А в Израиле — 5,3−5,4%», — заявил Путин.

«У нас, наоборот, понижающийся тренд. Если в прошлом году было 3,1%, то в этом году — 2,7% или 2,6% даже, потом 2,6% в 2022 году и 2,5% от ВВП в 2023 году. У нас ничего подобного с милитаризацией экономики нет и в помине», — указал он.