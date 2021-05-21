Москва, , 08:59 — REGNUM Желающие «откусить» Сибирь или другие регионы от России останутся без зубов, заявил президент Владимир Путин на 43-м заседании Российского оргкомитета «Победа» 20 мая. Слова главы государства приводит пресс-служба Кремля.

По словам Путина, даже постсоветская Россия «для кого-то слишком велика». Время от времени некоторые политики заявляют, что одна страна якобы несправедливо владеет сибирскими богатствами.

«Все нас хотят где-то укусить или что-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться», — подчеркнул Путин и пояснил, что говорит о потенциале российских Вооружённых сил.

При этом он отметил, что страна по пути милитаризации экономики не идёт. В 2021 году оборонные расходы РФ составят 3,116 трлн рублей, или примерно $42 млрд. У США расходы уже превысили $770 млрд.