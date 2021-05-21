Барнаул, , 10:54 — REGNUM Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк не сомневается, что город достоин звания «Город трудовой доблести». В связи с новым статусом столицы Алтайского края градоначальник поздравил барнаульцев. В его поразительном обращении, опубликованном 21 мая на сайте городской мэрии, в частности, сказано:

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«Поздравляю всех с этим событием! В годы Великой Отечественной войны Барнаул являлся одним из важнейших тыловых центров страны. Его жители, внесли огромный вклад в Победу, обеспечив работу эвакуированных предприятий и бесперебойное снабжение фронта.

Общественной комиссией была проведена огромная подготовительная работа, собран весомый пакет документов, подтверждающий исторические факты. Я благодарю барнаульцев, которые проявили высокую активность, отдав свои голоса в поддержку этой инициативы».

Сити-менеджер также выразил уверенность, что «краевая столица с честью будет носить звание Города трудовой доблести, хранить память о подвиге барнаульцев, продолжая своим трудом вносить существенный вклад в развитие Алтайского края и нашей страны».

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край был удобным местом для размещения эвакуированных предприятий. Всего за годы войны Алтай принял более 100 эвакуированных предприятий из западных районов страны, в том числе 24 завода общесоюзного значения.

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