11 Марта
 
14:57

Более чем 500 миллиардов рублей составила поддержка бизнеса в кризис — Подберёзкин надеется, что программа будет продолжена.

14:56

Контрциклическое хеджирование — такой инструмент предложил Подберёзкин.

14:54

Путин рассказал об уникальном опыте последнего кризиса для России

Правительство России впервые ответила на кризис ростом инфраструктурных расходов. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

14:53

Нужно задуматься о создании финансового инструмента, который помог бы хеджировать в период низких цен — Березкин.

14:51

Меры стимулирующей поддержки направлены на то, чтобы поддержать производства внутри страны. Что же касается внешних рынков — вопрос.

14:50

Выступает Григорий Березкин (группа компания ЕСН).

14:48

Это отменить ещё 3800 различных барьеров в СНИПах — Путин.

14:46

Путин сравнил спад инвестиций в России в 2020 и 2009 году

Российская экономика стала гораздо эффективнее преодолевать негативные шоки, связанные с мировыми кризисами. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

14:46

Владимир Путин заявил о необходимости увеличить на федеральном и региональном уровнях расходы на строительство инфраструктуры.

14:44

Мы уже начали обсуждать с Минстроем вопросы перевода всех процедур в цифровой формат — Дмитрий Пумпянский.

14:43

Очень важно регламентировать порядок прохождения экспертиз — Дмитрий Пумпянский.

14:43

Путин: спад в экономике России удалось преодолеть

Российская экономика вышла на траекторию восстановления прежних показателей до эпидемии коронавируса. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

14:42

Говорит о проблемах с подготовкой документации в промышленном строительстве.

14:40

Выступает председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.

14:37

«Для нашей страны это много» — Путин о бюджетных стимулах в России

Меры стимулирования экономики в 2020 году в России оказались беспрецедентно масштабными. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

14:36

В 2020 г. экономику тряхнуло значительно сильнее и многие иностранные партнёры ушли с нашего рынка.

14:33

Путин: реакция на кризис показала уровень экономического суверенитета РФ

Россия впервые смогла себе позволить реагировать смягчением экономической политики в ответ на кризис. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

14:32

Важнейшим условием остается сохранение базовых принципов в экономике и действующего налогового режима — Гурьев.

14:31

Кризис стал самым мощным после Второй мировой войны — Путин о пандемии

Кризис на фоне пандемии коронавируса стал самым мощным со времён Второй мировой войны для мировой экономики. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

14:28

Гурьев обещает создать более 10 000 новых рабочих мест.

14:27

Выступает генеральный директор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев.

14:25

Какие меры необходимы долгосрочных моделей ответственного развития бизнеса?

14:24

Испытание кризисом показало, насколько важно, чтобы бизнес был ответственным — Путин.

14:23

Важно чтобы сформированный солидный инвестиционный ресурс работал на развитие России — Путин.

14:22

Металлы, удобрения, другие товары российского экспорта. Стоимость этих товаров по ряду позиций демонстрируют многолетний максимум — Путин.

14:21

Важно обеспечить доступ компаний к финансам ресурсов, предназначенным для организации инвестиционных проектов — Путин.

14:21

3 тысячи ограничительных процедур отменили в 2020-м году.

14:20

Мы продолжим оптимизировать строительные процедуры, в том числе, в области промышленного строительства — Путин.

14:20

Нужно как можно быстрее запустить механизм компенсации инвестиционного вычета — Путин.

14:19

Путин предложил высказаться участникам совещания о том, что можно ещё здесь предпринять.

14:19

Для поддержки промышленности правительство улучшило механизм специальных инвестиционных контрактов — Путин.

14:18

Иностранным инвесторам уже предложены фиксированные налоговые условия на срок до 20 лет — Путин.

14:18

Правительство завершает работу над созданием программы дополнительного финансирования региональной инфраструктуры — Путин.

14:17

На 538 миллиардов рублей или на 20% увеличилось господдержка автомобильной промышленности.

14:16

Не менее чем на 70% к 2035 г. должны вырасти инвестиции в основной капитал — Путин.

14:15

Серьезно снизились риски вложения в российскую экономику — Путин.

14:15

Снижение ВВП России в 2020 году составило всего 3,1% — Путин.

14:14

Нам удалось преодолеть в целом спад экономики и выйти на её восстановление — Путин.

14:14

Появляются новые механизмы и инструменты поддержки деловой активности — Путин.

14:13

Такая активная политика говорит о качественных наших возросших возможностях — Путин.

14:13

Банк России снизил в прошлом году ставку на 4%. И это при том, что цены на нефть в 2020-м году находились на очень низких уровнях — Путин.

14:13

Страны реализовали рекордные по объемам пакеты мер поддержки. В первые в истории мы не ужесточали макроэкономическую политику в условиях кризиса — Путин.

14:12

Прошедший год стал самым самым тяжелым для мировой экономики со со времён Второй мировой войны — Путин.

14:11

Глава государства предложил обсудить текущую социально экономическую ситуацию и прежде всего сосредоточиться на том, что необходимо сделать для экономического роста в нашей стране.

14:10

Путин начал трансляцию.