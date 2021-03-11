Президент России Владимир Путин сегодня, 11 марта, в онлайн-формате проводит совещание по повышению инвестиционной активности.

Помимо представителей банковской сферы, промышленности, транспорта, энергетики и строительства, в нём принимают участие работники IT-индустрии. Обсудить планируется деловую активность в России и в мире, в частности — налоговое стимулирование и иные инструменты поддержки инвестиционной деятельности, ликвидацию барьеров и снижение издержек при реализации инвестпроектов.

ИА REGNUM ведёт трансляцию с совещания.