Более чем 500 миллиардов рублей составила поддержка бизнеса в кризис — Подберёзкин надеется, что программа будет продолжена.
Контрциклическое хеджирование — такой инструмент предложил Подберёзкин.
Путин рассказал об уникальном опыте последнего кризиса для России
Правительство России впервые ответила на кризис ростом инфраструктурных расходов. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Нужно задуматься о создании финансового инструмента, который помог бы хеджировать в период низких цен — Березкин.
Меры стимулирующей поддержки направлены на то, чтобы поддержать производства внутри страны. Что же касается внешних рынков — вопрос.
Выступает Григорий Березкин (группа компания ЕСН).
Это отменить ещё 3800 различных барьеров в СНИПах — Путин.
Путин сравнил спад инвестиций в России в 2020 и 2009 году
Российская экономика стала гораздо эффективнее преодолевать негативные шоки, связанные с мировыми кризисами. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Владимир Путин заявил о необходимости увеличить на федеральном и региональном уровнях расходы на строительство инфраструктуры.
Мы уже начали обсуждать с Минстроем вопросы перевода всех процедур в цифровой формат — Дмитрий Пумпянский.
Очень важно регламентировать порядок прохождения экспертиз — Дмитрий Пумпянский.
Путин: спад в экономике России удалось преодолеть
Российская экономика вышла на траекторию восстановления прежних показателей до эпидемии коронавируса. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Говорит о проблемах с подготовкой документации в промышленном строительстве.
Выступает председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.
«Для нашей страны это много» — Путин о бюджетных стимулах в России
Меры стимулирования экономики в 2020 году в России оказались беспрецедентно масштабными. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
В 2020 г. экономику тряхнуло значительно сильнее и многие иностранные партнёры ушли с нашего рынка.
Путин: реакция на кризис показала уровень экономического суверенитета РФ
Россия впервые смогла себе позволить реагировать смягчением экономической политики в ответ на кризис. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Важнейшим условием остается сохранение базовых принципов в экономике и действующего налогового режима — Гурьев.
Кризис стал самым мощным после Второй мировой войны — Путин о пандемии
Кризис на фоне пандемии коронавируса стал самым мощным со времён Второй мировой войны для мировой экономики. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Гурьев обещает создать более 10 000 новых рабочих мест.
Выступает генеральный директор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев.
Какие меры необходимы долгосрочных моделей ответственного развития бизнеса?
Испытание кризисом показало, насколько важно, чтобы бизнес был ответственным — Путин.
Важно чтобы сформированный солидный инвестиционный ресурс работал на развитие России — Путин.
Металлы, удобрения, другие товары российского экспорта. Стоимость этих товаров по ряду позиций демонстрируют многолетний максимум — Путин.
Важно обеспечить доступ компаний к финансам ресурсов, предназначенным для организации инвестиционных проектов — Путин.
3 тысячи ограничительных процедур отменили в 2020-м году.
Мы продолжим оптимизировать строительные процедуры, в том числе, в области промышленного строительства — Путин.
Нужно как можно быстрее запустить механизм компенсации инвестиционного вычета — Путин.
Путин предложил высказаться участникам совещания о том, что можно ещё здесь предпринять.
Для поддержки промышленности правительство улучшило механизм специальных инвестиционных контрактов — Путин.
Иностранным инвесторам уже предложены фиксированные налоговые условия на срок до 20 лет — Путин.
Правительство завершает работу над созданием программы дополнительного финансирования региональной инфраструктуры — Путин.
На 538 миллиардов рублей или на 20% увеличилось господдержка автомобильной промышленности.
Не менее чем на 70% к 2035 г. должны вырасти инвестиции в основной капитал — Путин.
Серьезно снизились риски вложения в российскую экономику — Путин.
Снижение ВВП России в 2020 году составило всего 3,1% — Путин.
Нам удалось преодолеть в целом спад экономики и выйти на её восстановление — Путин.
Появляются новые механизмы и инструменты поддержки деловой активности — Путин.
Такая активная политика говорит о качественных наших возросших возможностях — Путин.
Банк России снизил в прошлом году ставку на 4%. И это при том, что цены на нефть в 2020-м году находились на очень низких уровнях — Путин.
Страны реализовали рекордные по объемам пакеты мер поддержки. В первые в истории мы не ужесточали макроэкономическую политику в условиях кризиса — Путин.
Прошедший год стал самым самым тяжелым для мировой экономики со со времён Второй мировой войны — Путин.
Глава государства предложил обсудить текущую социально экономическую ситуацию и прежде всего сосредоточиться на том, что необходимо сделать для экономического роста в нашей стране.
Путин начал трансляцию.