Москва, , 16:18 — REGNUM Последние решения, принятые в рамках ОПЕК+, дают основания предполагать мягкий вариант нормализации мировой экономики, заявил 11 марта президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Президент отметил, что российская нефтедобывающая отрасль получит условия для постепенного увеличения своих объемов.

«Я думаю, что решения, которые были приняты в последнее время в рамках ОПЕК+, все-таки дают нам основания полагать, что переход к нормальному режиму мировой экономики будет мягким, спокойным, стабильным», — сказал Владимир Путин.

«Тем более, что Новаку удалось выговорить благоприятные условия для работы нашей отрасли, с постепенным повышением добычи. Будем надеяться, что резких движений здесь не будет», — добавил глава российского государства.

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