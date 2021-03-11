Москва, , 15:02 — REGNUM В России необходимо продолжать стимулировать вложения в основной капитал. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

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«Серьёзно снизились риски вложений в российскую экономику. Сделать инвестиционную среду более предсказуемой и стабильной — это, безусловно, наша задача. При этом напомню о поставленной цели: к 2030 году годовой объём инвестиций в основной капитал в России должен вырасти не меньше чем на 70% в реальном выражении по сравнению с 2020 годом», — заявил Путин.

«Чтобы выйти на этот уровень необходимо системно поддерживать инвестиционные проекты отечественного бизнеса», — указал он.

В этой связи, по его словам, необходимо достичь нескольких целей по развитию инфраструктуры.

«Сейчас правительство завершает работу над программой дополнительного финансирования региональной инфраструктуры. Эту тему я предлагаю обсудить на отдельном совещании в апреле. И жду от коллег окончательного доклада о механизме работы и объёме такой программы», — указал он.