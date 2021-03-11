Москва, , 14:46 — REGNUM Российская экономика стала гораздо эффективнее преодолевать негативные шоки, связанные с мировыми кризисами. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

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«По итогам прошлого года снижение ВВП России составило 3,1%. Спад оказался меньше, чем во многих других странах мира. При этом в четвёртом квартале 2020 года вышли даже в плюс инвестиций в основной капитал. Их прирост составил 1,2% к тому же периоду прошлого года», — заявил Путин.

«В целом по итогам года инвестиции сократились на 1,4%. Но подчеркну: это заметно меньше, чем предыдущие кризисы, с которыми сталкивалась Россия, да и вся мировая экономика. Если мне память не изменяет, в 2009 году падение было 13% с лишним, почти 14%», — указал он.