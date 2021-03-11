Москва, , 14:31 — REGNUM Кризис на фоне пандемии коронавируса стал самым мощным со времён Второй мировой войны для мировой экономики. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

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«Уже говорил об этом и отмечу вновь, что прошедший год оказался самым тяжёлым для глобальной экономики со времён окончания Второй мировой войны. По оценке, ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5%. Причины объективные — это, в первую очередь, эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом», — заявил Путин.

Внезапный и столь масштабный кризис потребовал от государств экстраординарного действия.

«В этих условиях страны с независимой макроэкономической политикой реализовали рекордные по объёмам стимулирующие пакеты мер: как по линии бюджетной, так и денежно-кредитной политике», — указал он.