Москва, , 15:53 — REGNUM Правительству России не следует создавать чрезвычайно льготные условия для стимулирования инвестиций. Об этом 11 марта заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности.

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«Не нужно делать такие условия, совсем уж, так сказать, суперльготные, которые бы совсем снимали какие-либо риски с бизнеса. Бизнес на то и бизнес, что он и рискует, и что называется, пьет шампанское, когда у него хорошие прибыли, когда у него хорошие заработки», — заявил Силуанов.

При этом есть и рыночные специальные институты, которые хеджируют соответствующие риски, указал он.

«Есть хедж-фонды, есть банки, в конце концов. Поэтому, мне кажется, здесь государство берёт и будет брать на себя риски, подставлять плечо в виде гарантий по тем проектам, которые либо точно выверены, либо проекты, в которых государство само очень заинтересовано», — указал министр.

«Предлагается вершки забирать себе, а корешки в случае рисков относить на бюджет Российской Федерации. Наверное, не совсем это корректно, хотя понятно с точки зрения бизнеса», — отметил он.

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