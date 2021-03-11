Москва, , 16:36 — REGNUM Администрация президента РФ начала подготовку к ежегодному Посланию Федеральному собранию, заявил 11 марта президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Президент отметил, что документ готовится как администрацией главы государства, так и правительством страны.

«Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации и правительстве начали работу по подготовке к ежегодному Посланию Федеральному собранию», — сказал Владимир Путин.

«Мнение первых лиц наших ведущих компаний, предпринимательских объединений в этой связи крайне важны», — добавил глава российского государства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле заявили о переносе послания Путина Федеральному собранию