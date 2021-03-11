Москва, , 16:50 — REGNUM Государство продолжит оказывать поддержку отечественному сельскому хозяйству, заявил 11 марта президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

При этом он подчеркнул, что некоторое замедление роста производства в сельском хозяйстве обусловлено сложными условиями, в которых сейчас работает отрасль, а также отметил, что сельское хозяйство давно стало национальным проектом.

«Сельское хозяйство — давно национальный проект. Размеры поддержки измеряются сотнями миллиардов рублей. Поддержка будет продолжена как по крупным хозяйствам, так и по фермерским, по всем сегментам сельского хозяйства», — сказал Владимир Путин.

«Что касается снижения темпов роста, они есть. Беспокоит нас или нет? Нет, не беспокоит. У нас никакие не тепличные условия, наши сельхозпроизводители работают в сложных условиях», — добавил глава российского государства.

Кроме того, Путин сообщил, что если в прошлом году российский сельхозэкспорт составлял $20 млрд, то в этом году он составит $25 млрд.

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