Москва, , 14:54 — REGNUM Правительство России впервые ответила на кризис ростом инфраструктурных расходов. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

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«Нынешний кризис также стал первым, когда мы ответили на возникшие вызовы дополнительными инфраструктурными расходами. Это мы впервые сделали. Только в рамках национальных проектов по автомобильным дорогам и магистральной инфраструктуре объём инвестиций федерального бюджета в прошлом году вырос на 20% и составил 538 млрд рублей», — заявил Путин.

«Добавлю, что в период вынужденных ограничений не замораживалось строительство дорог, сетей, коммуникаций. Всё это крайне важно для обеспечения связанности наших территорий и регионов, для запуска новых инвестиционных проектов», — указал он.