Москва, , 16:06 — REGNUM Решения, принятые в рамках ОПЕК+, дают основания надеяться на устойчивое восстановление мирового нефтяного рынка. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

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«Решения, которые были приняты в последнее время в рамках ОПЕК+, всё-таки дают нам основание полагать, что переход к нормальному режиму мировой экономики будет мягким, спокойным, стабильным», — заявил Путин.

«Тем более Новаку удалось выговорить благоприятные условия для работы нашей отрасли, с постепенным повышением добычи. Будем надеяться, что резких движений здесь не будет», — добавил он.