Москва, , 15:26 — REGNUM В России необходимо запустить механизм компенсации регионам средств, недополученных ими из-за предоставления бизнесу инвестиционного вычета. Причём сделать это безотлагательно. Об этом сегодня, 11 марта, в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности заявил президент РФ Владимир Путин.

«Уже в этом году на всей территории страны нужно запустить механизм компенсации инвестиционного вычета по запускаемым проектам», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что за счёт федеральных средств будут покрываться две трети доходов, недополученных региональными бюджетами из-за предоставления бизнесу такого вычета по запускаемым проектам.

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Глава государства подчеркнул, что анонсировал эту меру в послании Федеральному собранию в 2020 году, однако «работа по её практической реализации затягивается».

Напомним, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству России определить механизм ежегодной компенсации регионам, предоставившим инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, в размере до 67% от суммы недополученных в связи с таким вычетом доходов.

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