Ново-Огарево, Московская область, , 17:50 — REGNUM В мире продолжается борьба за рынок вакцин от коронавируса, который оценивается в $100 млрд. Об этом заявил 11 марта президент России Владимир Путин на совещании с представителями деловых кругов по вопросам повышения инвестиционной активности.

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«Мы видим, как ведут себя конкуренты. Они заходят, продают небольшую партию этих вакцин со скидкой, но на условиях, что всё остальное будет приобретаться только у этого производителя. Борьба идёт за эти рынки», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что в Москве понимают эту ситуацию, однако первоочередной задачей является вакцинация населения России.

«Понятно, и мы хотим всех поддержать. Но всё-таки на первом месте должно быть вакцинирование наших граждан», — подчеркнул он.

Напомним, ранее сегодня в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена для применения уже в 50 странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек.