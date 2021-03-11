Москва, , 16:18 — REGNUM Ограничение цен на продукты тех или иных отраслей в России производится ради общенациональных интересов. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание Путина о мерах повышения инвестиционной активности — трансляция»

«Когда мы говорим, что цены на мировых рынках выросли, я понимаю желание продавать по этим ценам. Я всё прекрасно понимаю! Но это не только желание, связанное с тем, чтобы карманы кому-то набить, — поверьте, я так не думаю примитивно. Это связано с тем, что отрасль сама развивается, дополнительные доходы, дополнительные производства, дополнительные рабочие места — это всё понятно. Это только приветствуется», — заявил Путин.

Ограничительная ценовая политика затрудняет завоёвывать мировые рынки, однако интересы граждан России в целом всё равно должны оставаться в приоритете.

«Просто здесь баланс интересов должен соблюдаться. Почему я достаточно жёстко разговаривал с коллегами из правительства? Удары внутриценовые не должны быть такие, какие имели место быть. Надо и инструменты соответствующие применять, и смягчать эти шаги», — указал он.