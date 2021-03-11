Москва, , 15:43 — REGNUM В России необходимо развивать весь спектр финансовых инструментов. Об этом сегодня, 11 марта, в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности заявил президент РФ Владимир Путин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание Путина о мерах повышения инвестиционной активности — трансляция»

Читайте также: Минфин разместил облигации федерального займа на 43 млрд рублей

Глава государства подчеркнул важность обеспечения доступа компаний и предприятий к финансовым ресурсам на реализацию инвестиционных проектов, напомнив, что недавно эта тема обсуждалась на встрече с представителями банковской сферы.

«Напомню, что необходимо развивать весь спектр финансовых инструментов, — указал российский лидер. — Делать более удобными, доступными не только кредиты, но и облигационные займы».

Ранее по теме: Москва привлечёт займы за счёт размещения облигаций

По его словам, в 2020 году российские компании разместили рекордный объём облигационных займов.