Москва, , 14:33 — REGNUM Россия впервые смогла себе позволить реагировать смягчением экономической политики в ответ на кризис. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание Путина о мерах повышения инвестиционной активности — трансляция»

«Благодаря реформам последних лет, нашим новым возможностям в укреплении финансовой устойчивости и экономического суверенитета России впервые в современной истории мы не ужесточали макроэкономическую политику в условиях кризиса, а, напротив, ответили на возникающие проблемы смягчением подходов в этой сфере», — заявил Путин.