Москва, , 15:34 — REGNUM Попытки стимулировать инвестиции с помощью смягчения требований по образованию резервов под рискованные проекты имеют серьёзные ограничения. Об этом 11 марта заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совещании президента России Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности.

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"Мы готовы к тонкой настройке банковского регулирования, которое учитывает необходимость роста инвестиций. И хочу сказать, что, например, мы с Минэкономразвития обсуждаем и готовы рассмотреть возможность установления льготного периода вместо двух лет — пяти лет, в течение которых кредитная организация может не формировать резервы на возможные потери по кредитам, предоставленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках СЗПК, ГЧП и концессий. Мы над этой темой работаем», — заявила Набиуллина.

В то же время ЦБ РФ считает неправильной попытку отказаться от главных принципов регулирования банковского сектора.

«Оно должно быть основано на оценке реальных рисков. И здесь есть ещё один важный момент, и мы его видим на практике: наши крупнейшие банки с хорошим качеством управления, даже если мы установим заниженные коэффициенты риска ниже прогнозируемых потерь — они не согласятся работать себе в убыток, не формировать себе резерв капитала», — указала она.

«Банки сейчас самостоятельно оценивают стоимость риска в рамках своих внутренних политик по управлению риском капитала, и требовать от них работать в убыток при кредитования инвестпроектов, недооценивать риски — всё равно что требовать у предприятия реального сектора экономики продавать продукцию по цене ниже себестоимости», — подчеркнула Набиуллина.

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