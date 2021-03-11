Москва, , 14:37 — REGNUM Меры стимулирования экономики в 2020 году в России оказались беспрецедентно масштабными. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

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«Банк России в прошлом году снизил ставку на два пункта — до исторического минимума 4,25%. А бюджетные стимулы по линии правительства составили примерно 4,5% ВВП. Это много для нашей страны, и это несмотря на то, что цены на нефть весь прошлый год находились на очень низких уровнях. А на пике кризиса даже оказались отрицательными, что вообще трудно было себе раньше представить», — заявил Путин.